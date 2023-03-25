"شئون المسجد النبوى": تطبيق اشتراطات السلامة وفقا للمعايير العالمية

إيمان حنا

قال مدير الإدارة العامة للسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالمسجد النبوي الشريف عصام قواص إن الإدارة تكثف جهودها خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة وفقا للمعايير العالمية؛ وذلك بهدف ضمان سلامة الزوار والمصلين والتأكد من تطبيق خطط الطوارئ بشكل جيد . وفق قناة"الاخبارية".

وأضاف قواص، التي تتبع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف- أن الجولات التفتيشية مستمرة على جميع مواقع المسجد النبوي؛ حرصا على سلامة الزوار والعاملين ومكونات المسجد، مؤكدا أن الإدارة تقوم بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان لتصل إلى 700 جولة ؛ وذلك حرصا على راحة الزوار والمصلين.

وأوضح أن الإدارة تسعى من خلال التعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والإدارات الخاصة بالمسجد على تطبيق معايير السلامة والتأكد من تطبيق الاشتراطات وتفعيل الخطط حسب ما هو مناط بكل جهة، مشيرا إلى أن الإدارة تقدم التدريبات اللازمة للعاملين بها على الطوارئ والسلامة، إضافة إلى تحديد وتصنيف المخاطر في المسجد وإتاحتها على المنصة الإلكترونية للمسجد؛ حتى تكون متاحة لكل العاملين .

ولفت إلى أن الإدارة تعمل بشكل يومي على نشر ثقافة السلامة عن طريق قنوات التواصل ووسائل الإعلام والجهات المشاركة، مناشدا زوار المسجد النبوي باتباع إرشادات السلامة من المختصين؛ لضمان سلامتهم وسلامة المسجد.