وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ أنه تم تحديد المواقع في باب الملك فهد 79، وكرسي أمام الورديات، وكرسي باب 90، إضافة لكونتر باب 94، وكونتر باب الملك عبدالعزيز، وكرسي أجياد، إلى جانب مزلقان الصفا، وكونتر الصفا، وكونتر السلام، بالإضافة لمكتب الصفا، ومكتب الهاتف المجاني 79، وكرسي الدور الأول بتوسعة الملك فهد أمام مكتب الهاتف.