اليوم السابع
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سقوط 5 متهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة

السبت، 25 مارس 2023 12:31 م
سقوط 5 متهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة من (مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول)، باكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعى على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض بدائرة المركز.

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 سيارة نقل بفنطاس "ملك و قيادة إثنين منهم" محملين بحوالى 20 ألف لتر سولار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.


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