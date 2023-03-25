زلزال جديد بقوة 4.5 درجات يضرب ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا

وكالات الأنباء

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبى تركيا، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

ووقع الزلزال فى قضاء أكين أوزو بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات.

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) فى بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض فى منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ، الخميس.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير فى المبانى والبنية التحتية.