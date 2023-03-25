زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب حلب

كتب محمد جمال

أعلن المركز الوطنى السورى للزلازل، اليوم السبت، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال غرب حلب.

وكان المركز الوطنى لرصد الزلازل فى سوريا، أعلن أمس أن عدد الهزات الأرضية التى سجلت منذ الخميس وحتى صباح الجمعة بلغ 34 زلزالاً، تراوحت شدتها من ضعيفة إلى متوسطة.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال المركز إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت 4 هزات فى اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ 58 كيلومتراً، وأخرى فى البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ 50 كيلومتراً، والثالثة شمال غرب المحافظة بـ 45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ 33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بـ 46 كيلومتراً.