رواندا تعتزم تعديل الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان معاً

قرر مجلس الوزراء الرواندى، السبت، عزم البلاد تعديل الدستور للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس الوقت، بحسب "رويترز".
وذكر البيان أن مجلس الوزراء وافق، الجمعة، على اقتراح من الرئيس بول كاجامى لتعديل دستور البلاد للسماح "بالتوفيق بين توقيتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية". ولم يذكر البيان متى سيصبح التعديل ساري المفعول.
ومن المقرر حالياً تنظيم الانتخابات البرلمانية في أغسطس المقبل، ولكن إذا نُفذ التعديل الدستوري، فقد تؤجل إلى العام المقبل لتُجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة.
رواندا تعتزم تعديل الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان معاًالسبت، 25 مارس 2023 09:08 م
رواندا
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قرر مجلس الوزراء الرواندى، السبت، عزم البلاد تعديل الدستور للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس الوقت، بحسب "رويترز".
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