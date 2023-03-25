رئيس جامعة بنها: انتظام الدراسة بالكليات وامتحانات كلية التمريض

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة اليوم السبت، موضحا أن هناك أعمال امتحانات مستمرة بكلية التمريض، وكذلك الدراسة بباقي كليات الجامعة، موضحا أنه في حالة تعذر حضور أي طالب عليه تقديم طلب وسيتم النظر فيه وقبوله.

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، التي تعمل يوم السبت (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

واوضح المحافظ، أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وشهدت محافظة القليوبية برق ورعد في سماء المدن والقرى مساء الجمعة، وسط سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة على بعض الأنحاء.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

ووجه "مجاهد"، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

شهدت محافظة القليوبية، الجمعة، أمطارا متوسطة على مدن وقرى المحافظة، صاحبها طقس بارد، وسط إعلان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف المناطق، منعا لتعطيل حركة المرور.

وكشف بيان للمحافظة، أن القليوبية وفق هيئة الأرصاد تشهد طقسا مائلا للبرودة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء إلى الغد، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة خلال فترات الليل.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات في المحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.