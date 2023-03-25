اقترح رئيس البرلمان الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فى البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وقال فولودين، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى، إنه يتعين تعديل الدستور الروسى لحظر أى نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أى شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت لجنة التحقيق الروسية، قالت إنها فتحت تحقيقاً جنائياً ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وقال خان - فى تصريحات خاصة لشبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية، إن الخطوة قد تحدث على الرغم من جدل موسكو بأنها لا تخضع لقرارات المحكمة، مضيفا أن "الخطوة صنعت التاريخ بالفعل من خلال جعل بوتين أول رئيس دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يصدر فى حقه أمر اعتقال".
وتعد روسيا من بين العديد من الدول التي لم توقع على المعاهدة التي أنشأت المحكمة إلى حيز الوجود؛ وبالتالي فإن موسكو لا تخضع لقرارات المحكمة، وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم بوتين للولاية القضائية للمحكمة.
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