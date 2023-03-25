وكالات الأنباء

اقترح رئيس البرلمان الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فى البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وقال فولودين، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى، إنه يتعين تعديل الدستور الروسى لحظر أى نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أى شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت لجنة التحقيق الروسية، قالت إنها فتحت تحقيقاً جنائياً ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وكان قد أعرب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن اعتقاده أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد يمثل أمام المحكمة بتهمة "ارتكاب جرائم مزعومة"، نفذت خلال الصراع الروسى الأوكرانى.