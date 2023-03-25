حبس لص هواتف المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر 4 أيام

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه فى سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العقار).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه عقب اكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجنى عليه إستشعر به، فلاذ بالفرارعلى النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبى "الخطف والمغافلة".