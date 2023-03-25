حاكم فلوريدا: لن أقبل الترشح كنائب لترامب فى انتخابات الرئاسة 2024

كتبت رباب فتحى

قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا اليميني والنجم الجمهوري الصاعد، إنه لن يقبل عرضًا للترشح كنائب الرئيس دونالد ترامب على بطاقة الجمهوريين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى 2024.

ولم يعلن ديسانتيس، حاكم فلوريدا، خوضه الترشح للرئاسة، لكنه المنافس الوحيد المقرب للرئيس الأمريكى الأسبق، دونالد ترامب في الانتخابات.

وقال حاكم فلوريدا لقناة نيوزماكس اليمينية المتشددة حول رفضه الترشح على بطاقة ترامب: "أعتقد أنك تريد أن تكون قادرًا على القيام بالأشياء".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ديسانتيس لم يدخل بعد السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 ، لكنه المنافس الجدي الوحيد لترامب في الاقتراع ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن عن ترشحه في الأشهر المقبلة، وأدى تأثير ديسانتيس المتزايد في السياسة الجمهورية إلى جعل ترامب يوجه أسلحته ضد طموح الأول.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين الرجلين تدهورت بشكل خاص هذا الأسبوع ،.

على الرغم من أن ديسانتيس قد هاجم بأمانة ألفين براج ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن المتوقع أن يوجه الاتهام إلى ترامب ، إلا أنه وجه أيضًا انتقادات لترامب بسبب قيامه بدفع الأموال إلى نجمة أفلام البالغين ستورمي دانيلز التي هي محل نزاع في نيويورك.

وشكك ديسانتيس أيضًا في أسلوب حكم ترامب وكيفية تعامله مع وباء كورونا. وأطلق ترامب الأسماء المستعارة والإساءات والتلميحات حول سلوك ديسانتيس حول سلوكه بين النساء عندما عمل كمدرس بعد تخرجه وحتى أنه قد يكون مثليًا.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الاتهامات ربما كانت سببا في المقابل ، فى تقدم الرئيس السابق في الاستطلاعات.