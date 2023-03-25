اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم فلوريدا: لن أقبل الترشح كنائب لترامب فى انتخابات الرئاسة 2024

السبت، 25 مارس 2023 11:11 ص
حاكم فلوريدا: لن أقبل الترشح كنائب لترامب فى انتخابات الرئاسة 2024 ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا اليميني والنجم الجمهوري الصاعد، إنه لن يقبل عرضًا للترشح كنائب الرئيس دونالد ترامب على بطاقة الجمهوريين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى 2024.

ولم يعلن ديسانتيس، حاكم فلوريدا، خوضه الترشح للرئاسة، لكنه المنافس الوحيد المقرب للرئيس الأمريكى الأسبق، دونالد ترامب في الانتخابات.

وقال حاكم فلوريدا لقناة نيوزماكس اليمينية المتشددة حول رفضه الترشح على بطاقة ترامب: "أعتقد أنك تريد أن تكون قادرًا على القيام بالأشياء".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ديسانتيس لم يدخل بعد السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 ، لكنه المنافس الجدي الوحيد لترامب في الاقتراع ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن عن ترشحه في الأشهر المقبلة، وأدى تأثير ديسانتيس المتزايد في السياسة الجمهورية إلى جعل ترامب يوجه أسلحته ضد طموح الأول.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين الرجلين تدهورت بشكل خاص هذا الأسبوع ،.

على الرغم من أن ديسانتيس قد هاجم بأمانة ألفين براج ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن المتوقع أن يوجه الاتهام إلى ترامب ، إلا أنه وجه أيضًا انتقادات لترامب بسبب قيامه بدفع الأموال إلى نجمة أفلام البالغين ستورمي دانيلز التي هي محل نزاع في نيويورك.

وشكك ديسانتيس أيضًا في أسلوب حكم ترامب وكيفية تعامله مع وباء كورونا. وأطلق ترامب الأسماء المستعارة والإساءات والتلميحات حول سلوك ديسانتيس حول سلوكه بين النساء عندما عمل كمدرس بعد تخرجه وحتى أنه قد يكون مثليًا.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الاتهامات ربما كانت سببا في المقابل ، فى تقدم  الرئيس السابق في الاستطلاعات.

 

 


ترامب

ديسانتيس

الانتخابات الامريكية

الانتخابات الامريكية 2024

دونالد ترامب

الحزب الجمهورى



الموضوعات المتعلقة

القوة المدمرة للذكاء الاصطناعى.. انتشار صور مزيفة لاعتقال ترامب يثير المخاوف من قدرة الـAI على خلق ونشر الأكاذيب.. سيناتور: حذرنا لسنوات من سوء استخدامه فى نشر معلومات مضللة.. وخبير: ستزيد من الجدل خلال الأزمات

السبت، 25 مارس 2023 01:00 ص

انتشار صور مزيفة لاعتقال ترامب.. واشنطن بوست: تبرز القوة المدمرة للذكاء الاصطناعى

الجمعة، 24 مارس 2023 11:05 ص

مدعى نيويورك: ترامب ساهم فى إشاعة أنباء مضللة حول توقيفه

الخميس، 23 مارس 2023 10:08 م

محكمة فيدرالية أمريكية تأمر محامى ترامب بتسليم وثائق مارالاجو

الخميس، 23 مارس 2023 10:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة