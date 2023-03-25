جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب ساعات رولكس وآخر بحوزته مخدرات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية محاولة راكب تهريب ٦ ساعات غالية الثمن، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته قطع حشيش واقراص مخدرة.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من انور محمد و عمرو غزال مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية صغيرة الحجم داخل حقائب الراكب، قام هاني احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود خمس ساعات ماركة رولكس وساعة ماركة اوميجا، تم تشكيل لجنة مكونه من هيثم محمد و مصطفي بحر مأمورا الجمرك لتوصيف وتحريز المضبوطات.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط قطعتين من جوهر الحشيش المخدر و سيجارة بها نفس المخدر و١٠ أقراص لعقار مدرج بجداول المخدرات، قام احمد ابو بكر فؤاد مدير الجمرك بتشكيل لجنة من مؤمن حسن و طارق فرج من ادارة الامن الجمركي لاتمام إجراءات تحريز المضبوطات.

امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.