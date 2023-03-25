جارديان: ريشى سوناك يمنع الإعلام من حضور مؤتمر الربيع لحزب المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى منع وسائل الإعلام من حضور مؤتمر الربيع لحزب المحافظين أمس الجمعة، وقضى يوم عمل خلف الأبواب المغلقة.

وكان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء جلسة أسئلة وأجوبة ويستضيف حفل صغير مع نشطاء الحزب في مؤتمر برمنجهام - ثاني أكبر تجمع للحزب في السنة السياسية، وتم منع الصحافة والجمهور باستثناء أعضاء حزب المحافظين من الحضور، حيث ادعى الحزب أنه كان "حدثًا داخليًا مغلقًا لوسائل الإعلام".

كما تمت دعوة قادة الأعمال لحضور يوم عمل يوم الجمعة مقابل 500 جنيه إسترليني للتذكرة، مع وعود "بيوم للتواصل وجلسات تفاعلية للغاية بين قادة الأعمال ووزراء الحكومة".

وخلال يوم العمل ، تم إجراء مقابلة مع المستشار ، جيريمي هانت ، من قبل أحد وزراء الخزانة ، أندرو جريفيث ، لإعطاء وجهة نظره عن حالة الاقتصاد بعد ارتفاع التضخم فوق 10% مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مؤتمر الربيع غالبًا ما يكون حدثًا رئيسيًا في التقويم السياسي ، حيث ألقى بوريس جونسون العام الماضي خطابًا في بلاكبول أثار جدلاً عندما بدا أنه قارن كفاح الأوكرانيين من أجل الحرية في الحرب مع روسيا بقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وألقى قادة الحزب السابقون أيضًا خطابات مهمة في مؤتمر الربيع ، حيث استخدم ديفيد كاميرون وتيريزا ماي المناسبات التى تبث على التلفزيون كوسيلة للتحدث إلى الدولة والحزب.

وفي كتيبه للحدث ، الذي وصف بأنه "منتدى الربيع" ، وصف الحزب الحدث بأنه "أهم يومين من الحملة الانتخابية العامة المقبلة حتى الآن" ، لكنه قال إنه "مختلف قليلاً هذا العام".

وتتضمن بعض الجلسات المخصصة للأعضاء نصائح حول "جمع الأموال - كيفية عقد صفقة مع المانحين".

وقال متحدث باسم حزب المحافظين إن المؤتمر كان مجرد "حدث تدريب" للأعضاء هذا العام. وقال إنه سيكون من غير المعتاد للغاية أن يدعو حزب سياسي الصحافة إلى تدريب داخلي.