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تونس: 10 آلاف و982 حاجا تونسيا سيؤدون مناسك الحج هذا العام

السبت، 25 مارس 2023 03:11 م
تونس: 10 آلاف و982 حاجا تونسيا سيؤدون مناسك الحج هذا العام الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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أكد وزير الشؤون الدينية في تونس إبراهيم الشايبي، أن الاستعدادات على قدم وساق لموسم الحجوفق "إذاعة شمس التونسية"، وأضاف أن الوزارة تنتظر أن يكون موسم الحج موسما واعدا، مبينا أنه تم استرجاع عدد الحجيج المعمول به سابقا.

وأفاد بأن عدد الحجاج التونسيين هذا العام سيكون 10.982 حاج تونسي، وقد انطلقت اللجان في القيام بواجبها سواء كان لجنة الصفقات بالبقاع المقدسة ولجنة المعاينة وتم الحصول على فنادق قريبة من الحرم تراعي كبار السن.

وشدد على البعثة الصحية وبعثة الإرشاد الديني وبعثة الخدمات وبعثة النقل الجوي كلها ستكون في خدمة الحجيج الميامين.

وبالنسبة لأسعار الحج، قال الشايبي إنها لم يتم تحديدها بعد.


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