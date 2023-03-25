تواصل تنفيذ مشروعات خدمية لأهالى مركز نخل بوسط سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، تواصل تنفيذ مشروعات خدمية للأهالى فى مجال الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وقال محسن سالم رئيس مركز و مدينة نخل ، إنه تم الانتهاء من تركيب أعمدة أبراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية، ومحطات المياه والصرف الصحى بالتجمعات التنموية بمركز نخل بمناطق النثيله1، 2 وجارى توريد الأعمدة والمحولات لتجمع ابو رصاصة الخفجة وطويل الحامض ثم طيبه التمد.

أضاف انه تم الإنتهاء من إزالة آثار السيول من الطين اللزج وتقوية جسور الطرق التى تعرضت للسيول بمدينة نخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدخل مدينة نخل طريق نخل الحسنة والطريق الدولى نفق الشهيد أحمد حمدى نخل.

واشار انه يتواصل العمل فى إنشاء مركز تكنولوجى خاص بمدينة نخل فى وسط سيناء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ويعد اضافة خدمية جديدة بوسط سيناء، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات الحكومية، ضمن سلسلة مشروعات خدمية منوعة تقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين فى عموم مدينة نخل وقراها.

وقال انه يشهد مركز نخل بوسط سيناء تنفيذ مشروعات خدمية جديدة فى المدينة والقرى ومناطق التجمعات التنموية الجديدة، لافتا انه يجرى العمل فى مد شبكة الصرف الصحى لمنازل المرحلة الثانية بتجمع "طويل الحامض" بمركز نخل بوسط سيناء، بعد أن تم تسليم المرحلة الاولى من مساكن وارضى التجمع تشمل قطعه ارض 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر كامل التشطيب.

اضاف انه تم الانتهاء من توزيع 120 منزل بالمرحلة الأولى، وسيتم توزيع 100 منزل بالمرحلة الثانية بواقع منزل و5 أفدنة لكل فائز بالقرعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، انه تم رصف الطرق المحيطة بموقف سيارات الاجرة لمدينه نخل بطول 3 كيلو متر بتكلفه اجماليه 3.5 مليون جنيه، مشيرا انه يجرى إنشاء موقف سيارات مدينة نخل، بتكلفة إجمالية 20 مليون 379 ألف، وهو أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة على مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، وهو ضمن مشروعات تقوم بها الدولة فى مدينة نخل لتوفير الخدمات المنوعة للمواطنين.

وتابع أن من بين المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها فى نطاق مركز نخل، إنشاء خزان مياه بسعة 500 متر مكعب، بينما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الكليم اليدوى، وهو أول مشروع من نوعه ينفذ فى مدينة نخل لتدريب السيدات والفتيات على الحرف اليدوية.

وقال انه يتم مد خط جهد متوسط بالمشتملات وتوريد وتركيب محول قدرة 200 ك.ف.أ بتجمع ضيف الله بقرية الخفجى، وأعمدة جهد منخفض بتجمع أبو روثة بقرية السلام، وتجمعات (الغويل-سلالم-خضاخض) بقرية الكنتلا.

وسبق وأعلن محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انه بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل 100%.

أضاف أن مدينة نخل وصلت المركز الاول على مستوى محافظة شمال سيناء فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.