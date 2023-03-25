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تموين دمياط: تم ضخ 88.5 طن أرز بمعارض أهلا رمضان خلال الأسبوع الماضى

السبت، 25 مارس 2023 09:13 ص
تموين دمياط: تم ضخ 88.5 طن أرز بمعارض أهلا رمضان خلال الأسبوع الماضى الأرز
دمياط معتز الشربيني

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تضمن أبرز الجهود المبذولة لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.
 
قامت مديرية تموين دمياط  بشن حملات متواصلة خلال الأسبوع الماضى ، أسفرت عن تحرير 300 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ،هذا إلى جانب التحفظ على سلع مجهولة المصدر تضمنت مصنعات لحوم وعلب تونة غير صالحين للاستهلاك الآدمي و كذلك 6 محابس مياه و 7 علب منظف ريداتير سيارات مجهولين المصدر 
 
وعلى جانب آخر، قامت مديرية التموين بضخ 88 طن ونصف من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة خلال الاسبوع الماضى لبيعه بسعر 15 جنيهاً للكيلو.

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