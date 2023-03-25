تغريم صاحب مصنع 460 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على التيار الكهربائى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنح مستأنف دسوق، برئاسة المستشار حاتم سامي مصيلحي عيد، رئيس الدائرة الخامسة جنح مستأنف دسوق، وبعضوية المستشارين علاء الدين فرحات محمد موسي الشرنوبي، ومحمد عبد الفتاح البحيري، بمعاقبة صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع الأعلاف بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح دسوق بمعاقبة المتهم بمثل قيمة الغرامة المقررة وكانت قدرها 230 ألف جنيه و10 آلاف جنيه غرامة، وذلك في أحداث القضية رقم 8398 لسنة 2022 والمستأنفة برقم 12799 لسنة 2022.

وتبين من الحكم أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بمعاقبة صاحب المصنع غير المرخص 51 عاما، بتغليظ العقوبة ضده بمثل قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه لإدارة نشاطة من تصنيع الأعلاف غير المرخصة قانونًا وبغير الطرق القانونية وغرامة مالية قدرها 10 الآف جنيه.

وكانت مباحث شرطة الكهرباء بقسم شرطة كهرباء كفر الشيخ قد شنت حملة تفتيشية على إحدى قرى مركز دسوق لمتابعة سرقة التيار الكهربائي في المصانع والمحال التجارية، وكذلك المستولي عليها بغير الطرق القانوية، وأثناء متابعة الحملة للمحال وفحص المنشأة التابعة للمذكور تبين استيلائه على التيار الكهربائي وإضراره بالمال العام، لإدارة مصنعة غير المرخص، عن طريق سحب وصلات كهربائية وعدم مرور هذه الوصلات على العداد الكهربائي الخاص به.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وجرى تحرير محضر حمل رقم 8398 جنح مركز دسوق 2022، وجرى تداول القضية لتصدر محكمة جنح مركز دسوق حكمها في القضية.