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تعليم نجع حمادي بقنا: إحالة معلم ومعلمة للشئون القانونية للتحقيق لنشرهما أخبار كاذبة

السبت، 25 مارس 2023 04:44 م
تعليم نجع حمادي بقنا: إحالة معلم ومعلمة للشئون القانونية للتحقيق لنشرهما أخبار كاذبة أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا
قنا صابر سعيد

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قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت، إحالة معلم خبير لغة إنجليزية بمدرسة فنية، ومعلم حاسب آلي بمدرسة إعدادية، للشئون القانونية للتحقيق، لنشرهما أخبارا كاذبة وغير مدققة علي حساباتهما الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تهدف إلى إثارة  المعلمين، وتسيئ للقيادات التعليمية بنجع حمادي. 
 
وأكد مدير عام التعليم بنجع حمادي في بيان، علي أنه قد تم تعميم أمرا إداريا علي جميع المدارس بمختلف المراحل، خلال الأسبوع الماضي، يحظر في أحد بنوده علي جموع المعلمين نشر أخبار كاذبة وغير مدققة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع فيسبوك، حتى لا يتعرض المعلم للمساءلة القانوني.
 
وأضاف المدير العام، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي ، تتابع من خلال مختصين ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع " فيسبوك" لضبط التجاوزات التي تصدر عن البعض بهدف إثارة المعلمين، أو الإساءة للقيادات التعليمية بنجع حمادي، وإحالة من تثبت إدانته بذلك لجهات التحقيق لمحاسبته، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

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