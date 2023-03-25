اليوم السابع
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تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

السبت، 25 مارس 2023 12:14 م
تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة بضائع مهربة
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى :-

فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (7) قضايا، فى مجال تهريب النقد تم ضبط قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2943) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط (58) قضية.

كما أسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (377) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط (2) قضية، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم  ضبط (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية . وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


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