اليوم السابع
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ترودو: يجب على كندا وأمريكا الاتحاد لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين

السبت، 25 مارس 2023 01:00 ص
ترودو: يجب على كندا وأمريكا الاتحاد لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة وكندا بناء سوق لأمريكا الشمالية في مواجهة المنافسة المتزايدة، بما في ذلك من "الصين".

وجدد ترودو- في حديثه في البرلمان الكندي قبل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن- دعم بلاده لأوكرانيا، معربا عن اتحاد حكومته مع الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، وقال إنه يجب على الحليفين الاستمرار في "مواجهة التهديدات الاستبدادية في الداخل والخارج على حد سواء".

وأضاف "كما تعلمون جيداً، سيدي الرئيس، ستواصل كندا الوقوف بقوة مع أوكرانيا، بكل ما يتطلبه الأمر، ونحن معاً كلانا شريك يمكن لأوكرانيا- والعالم- الاعتماد عليهما". 

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى العقوبات والإجراءات الاقتصادية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا وحلفاء آخرون "لمواصلة استنزاف صندوق حرب الكرملين".

وأعلن بايدن بدوره عن اتفاق أمريكي كندي للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الشمالية من الولايات المتحدة. 

وقال خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان في أوتاوا: "ستعمل الولايات المتحدة وكندا معًا لمنع المعابر الحدودية غير القانونية".

وتشهد الصفقة عودة طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون من الولايات المتحدة إلى كندا، في غضون ذلك، ستقوم كندا في الوقت نفسه بتوسيع مسار الإدخالات القانونية.

والتقى بايدن وترودو في أوتاوا؛ لمناقشة التجارة والهجرة غير الشرعية، وقبل مخاطبة البرلمان، قال بايدن لنظيره الكندي "نحن محظوظون، لدينا كندا في شمالنا وعلى الرغم من الخلافات العرضية، لا يوجد اختلاف جوهري في القيم الديمقراطية التي نتشاركها".

ورد ترودو بالقول إن كندا "ليس لديها صديق وحليف أكبر من الولايات المتحدة".


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