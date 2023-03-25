اليوم السابع
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تدشين مطعم لإعداد وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد.. صور

السبت، 25 مارس 2023 09:21 م
تدشين مطعم لإعداد وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد.. صور وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن تدشين مطعم لتقديم وجبات إفطار وسحور جاهزة يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في منازلهم بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني في تكثيف الخدمات والدعم المقدم لرعاية الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و الجمعية الشرعية بالمحافظة.
 
وقال محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه يجرى تكثيف نشاط الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية داخل المحافظة، حيث تم عقد برتكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية لتقديم 350 وجبه افطار و 1020 وجبه سحور يوميا على الأسر الأولى بالرعاية .
 
 وأضاف العديسي، أن المطعم يتم تنفيذه كل عام في شهر رمضان المبارك كنوع من الشراكة والمسؤولية المجتمعية نحو المجتمع من خدمات وأنشطة ودعم على مدار العام وخاصة هذا الشهر المبارك.
 
وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (1)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (2)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (3)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (4)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (5)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (6)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (7)
 

وجبات الخير للأسر الأولى بالرعاية فى الوادى الجديد (8)
 

 


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