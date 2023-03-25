تخصص في سرقة الهواتف فقط.. اعترافات مُثيرة للص الأميرية

كتب أحمد حسنى

استمعت النيابة العامة، لأقوال متهم بسرقة هاتف محمول من سيدة في منطقة الأميرية، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام النيابة بتخصصه في سرقة الهواتف بأسلوب الخطف، وأنه يقوم بمراقبة ضحاياه قبل تنفيذ السرقة ويختار عادةً السيدات لنجاحه في الهروب منهن بشكل أكبر، كما اعترف بتنفيذ 8 سرقات بذات الأسلوب أرشد عنهم جميعا.

وكشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها إكتشفت سرقة هاتفها المحمول ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".