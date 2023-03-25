اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 05:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحذير على طريقة فيلم حياة أو موت.. طبيب يستخدم مكبر صوت ليمنع سيدة من تناول الدواء

السبت، 25 مارس 2023 05:24 م
تحذير على طريقة فيلم حياة أو موت.. طبيب يستخدم مكبر صوت ليمنع سيدة من تناول الدواء مكبر صوت
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على طريقة فيلم حياة أو موت وعبارة نداء عاجل عبر الراديو إلى "أحمد إبراهيم الكائن بدير النحاس لاتشرب الدواء التى أرسلت ابنتك فى طلبه الدواء فيه سم قاتل"، شهدت قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، واقعة مماثلة لتلك الواقعة، حيث قام أحد الأطباء بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، بتحذير سيدة من عدم تناول الدواء عبر مكبرات الصوت فى القرية بالنداء على السيدة ص . ع بالنداء عليها قائلا: "متشربيش الدواء اللى كتبه "الدكتور خ" إلا بعد مترجعى ليه".
 
ويقول أحد أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فؤجئنا بسماع مكبرات صوت فى القرية بالنداء على إحدى السيدات بعبارة "متشربيش الدواء اللى كتبه الدكتور ليكى إلا بعد مترجعى ليه "، وبالفعل قام أهالى القرية بالبحث عن السيدة حتى وصول إليها وقامو بتوصيل الرسالة لها وتوجهت عقب ذلك للطبيب المعالج، وقام بالكشف عليها مرة أخرى وكتب دواء غير الدواء الأول.

محافظة المنوفية

مركز منوف

مكبرات صوت

تحذير عدم تناول دواء



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء توجه رسالة عاجلة للصائمين حول استخدام الكافيين فى رمضان

الجمعة، 24 مارس 2023 04:00 ص

النيل للأدوية: استخدام الخامات بقيمة 21.5 مليون جنيه لزيادة الإنتاج

الجمعة، 24 مارس 2023 09:00 م

تجنب تناول الدواء مع العصائر والمياه الغازية.. أغذية ومشروبات تؤثر على الأدوية أبرزها "منتجات الألبان والكافين والبروكلى والكرنب".. و"العرقسوس" جيد لعسر الهضم والحموضة لكنه يقلل من فعالية بعض الأدوية

السبت، 25 مارس 2023 08:00 ص

حياة كريمة.. الكشف على 2539 مواطناً بالمجان وصرف أدوية علاجية لهم بأسوان

السبت، 25 مارس 2023 03:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة