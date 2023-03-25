تحذير على طريقة فيلم حياة أو موت.. طبيب يستخدم مكبر صوت ليمنع سيدة من تناول الدواء

على طريقة فيلم حياة أو موت وعبارة نداء عاجل عبر الراديو إلى "أحمد إبراهيم الكائن بدير النحاس لاتشرب الدواء التى أرسلت ابنتك فى طلبه الدواء فيه سم قاتل"، شهدت قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، واقعة مماثلة لتلك الواقعة، حيث قام أحد الأطباء بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، بتحذير سيدة من عدم تناول الدواء عبر مكبرات الصوت فى القرية بالنداء على السيدة ص . ع بالنداء عليها قائلا: "متشربيش الدواء اللى كتبه "الدكتور خ" إلا بعد مترجعى ليه".
ويقول أحد أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فؤجئنا بسماع مكبرات صوت فى القرية بالنداء على إحدى السيدات بعبارة "متشربيش الدواء اللى كتبه الدكتور ليكى إلا بعد مترجعى ليه "، وبالفعل قام أهالى القرية بالبحث عن السيدة حتى وصول إليها وقامو بتوصيل الرسالة لها وتوجهت عقب ذلك للطبيب المعالج، وقام بالكشف عليها مرة أخرى وكتب دواء غير الدواء الأول.
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