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تأهيل وتبطين الترع.. تنفيذ أعمال بأطوال 924 كيلو متر وتكلفة 3مليارات جنيه بالمنيا

السبت، 25 مارس 2023 01:00 ص
تأهيل وتبطين الترع.. تنفيذ أعمال بأطوال 924 كيلو متر وتكلفة 3مليارات جنيه بالمنيا جانب من تبطين الترع
المنيا- حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا من محافظة المنيا، لمتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وتجرى أعمال التأهيل والتبطين ويصل إجمالى العمليات التى يتم فيها التبطين والتأهيل حاليا 62عملية، بإجمالى 275 ترعة وأطوال 924 كيلو متر وتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.
 
ويعد مشروع تأهيل وتبطين الترع،  ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا، وتشمل 192قرية و757تابع يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، وتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية. 
 
وساهمت مشروعات حياة كريمة فى تجميل شكل القرية فى الريف بالمنيا، وحافظت على تسرب المياه، كما ساهمت أيضا فى وصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل الرى، بالاضافة للحفاظ على ارواح المواطنين من خلال القضاء على الحشائش التى كانت مأوى للحشرات الضارة. 
 
وقال مسؤل بمديرية الموارد المائية والرى، أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى بشكل متواصل، وهناك متابعة مستمرة على اعمال التاهيل للانتهاء من المشروع فى المواعيد الزمنية المحدده لها، وبالمواصفات التى تم تحديدها سابقا. 
 
أعمال-التأهيل-والتبطين--(1)
أعمال-التأهيل-والتبطين--(1)

 

أعمال-التأهيل-والتبطين--(2)
أعمال-التأهيل-والتبطين--(2)

 

أعمال-التأهيل-والتبطين--(3)
أعمال-التأهيل-والتبطين--(3)

 

أعمال-التأهيل-والتبطين--(4)
أعمال-التأهيل-والتبطين--(4)

 


حياة كريمة

تأهيل الترع

تطوير الريف

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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