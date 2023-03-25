بوتين: لمسنا نقاطاً إيجابية فى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا

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وأضاف بوتين خلال كلمة بثها التلفزيون الروسي، أن "موسكو وبكين ستسعيان جاهدتين لتوحيد قواهما في مجالات التكنولوجيا الفائقة والمنافسة في الأسواق العالمية".

يذكرأن، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، بحسب سكاى نيوز، وأكد بوتين أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب.