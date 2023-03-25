بشائر رمضان.. 8 أسهم بالبورصة المصرية صعدت بنسبة 20% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.006 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، وقفزت 8 أسهم بنسبة 20% في أولى أيام شهر رمضان ، وهي:

1- المصرية للدواجن بنسبة 20.18% ليغلق عند مستوى 2.680 جنيه.

2- حديد عز بنسبة 20.87% ليغلق عند مستوى 32.490 جنيه.

3- جلاكسو سميثكلاين بنسبة 21.31% ليغلق عند مستوى 30.860 جنيه.

4- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 21.48% ليغلق عند مستوى 6.390 جنيه.

5- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 21.61% ليغلق عند مستوى 18.400 جنيه.

6- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 21.62% ليغلق عند مستوى 1.828 جنيه.

7- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 30.79% ليغلق عند مستوى 16.100 جنيه.

8- ليسيكو مصر بنسبة 41.35% ليغلق عند مستوى 6.700 جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3365.08 نقطة.