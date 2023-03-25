بايدن: وجهت الجيش الأمريكى بشن ضربات ضد منشآت شرقى سوريا 23 مارس الجارى

قال الرئيس الأمريكى جون بايدن، السبت، إن الهجمات الأخيرة فى سوريا وضعت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى تحت "تهديد مستمر".
وأضاف بايدن أن "الضربات الأمريكية كانت موجهة لمنشآت تستخدمها مليشيات إيرانية فى القيادة والسيطرة وتخزين الذخائر".
وأشار بايدن إلى أنه وجه القوات الأمريكية باستهداف منشآت فى شرق سوريا فى 23 مارس الجارى رداً على الهجمات الأخيرة والتهديدات المستمرة بشن هجمات فى المستقبل".
ونفذت الولايات المتحدة ضربات فى شرق سوريا رداً على هجوم بطائرة مسيرة، الخميس، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكى وإصابة عدد من الجنود.
يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه أعطى تعليماته بالرد السريع بعد هجوم على قاعدة أمريكية للجيش الأمريكى فى سوريا أول أمس الخميس.
وأكد بايدن أن أمريكا لا تسعى لمواجهة مع إيران فى الوقت الحالى، وفى الوقت نفسه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا أول أمس الخميس.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.
وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكى أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وتابعت أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وذكرت أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخى حتى الآن.
يذكر أن ، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى، لأول مرة، القوات الأمريكية في سوريا، وأثارت تلك الزيارة القصيرة غير المعلنة انتقادا حادا من وزارة الخارجية السورية، التى وصفتها بـ"الزيارة غير الشرعية".
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