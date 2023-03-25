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بايدن: وجهت الجيش الأمريكى بشن ضربات ضد منشآت شرقى سوريا 23 مارس الجارى

السبت، 25 مارس 2023 11:12 م
بايدن: وجهت الجيش الأمريكى بشن ضربات ضد منشآت شرقى سوريا 23 مارس الجارى بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جون بايدن، السبت، إن الهجمات الأخيرة فى سوريا وضعت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى تحت "تهديد مستمر".

وأضاف بايدن أن "الضربات الأمريكية كانت موجهة لمنشآت تستخدمها مليشيات إيرانية فى القيادة والسيطرة وتخزين الذخائر".

وأشار بايدن إلى أنه وجه القوات الأمريكية باستهداف منشآت فى شرق سوريا فى 23 مارس الجارى رداً على الهجمات الأخيرة والتهديدات المستمرة بشن هجمات فى المستقبل".

ونفذت الولايات المتحدة ضربات فى شرق سوريا رداً على هجوم بطائرة مسيرة، الخميس، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكى وإصابة عدد من الجنود.

 


بايدن

سوريا

إيران

أمريكا



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