انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمراكز الشباب في الشرقية

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انطلاق فعاليات الدورات الرمضانية لكرة القدم من مركز شباب العصلوجى التابع لإدارة شباب الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لافتاً إلى أن الدورات الرمضانية تقام كل عام فى شهر رمضان وتُعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التى تمثلها مديرية الشباب والرياضة لجذب الشباب لممارسة الرياضة وبث روح المنافسة فيما بينهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم تنظيم دورات رمضانية مماثلة بمشاركة 24 فريقا بمختف مراكز شباب المحافظة والتى تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أعضاء مراكز الشباب داخل المحافظة.

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم الدورات الرمضانية الرياضية والتى تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتساهم فى تقديم فرد قوى يبنى مجتمعه متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرمضانية.

مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما خاصا بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة فى البطولات العالمية والقارية والمحلية، مشيرا إلى أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه، فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها.