انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستقبل محافظة الإسماعيلية ، اليوم القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته.

تأتي هذه القافلة الدعوية من الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وتستمر خلال الفترة من 25 حتى 31 مارس 2023.

ووجّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتيسير عمل القافلة الدعوية وتقديم كل سبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القافلة الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.

تبدأ القوافل اليوم بندوات في مساجد علي بن أبي طالب ومسجد زمزم ومسجد أبو المجد ومسجد عمرو بن العاص ومسجد بدر ودار الرحمة بمدينة الإسماعيلية، كما تستأنف عملها غدًا بمركز ومدينة التل الكبير وعدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتستمر القافلة في تقديم الندوات التوعوية في مراكز أبوصوير والقنطرة غرب والقصاصين.