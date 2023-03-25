اليوم السابع
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اندلاع حريق فى شقة سكنية بمدينة بنى سويف

السبت، 25 مارس 2023 09:03 م
اندلاع حريق فى شقة سكنية بمدينة بنى سويف حريق في شقة
بنى سويف هانى فتحى

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شب حريق في شقة بالطابق الثالث بمنزل على طريق "بني سويف ـ الفيوم" بمدينة بني سويف مساء اليوم السبت، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بطريق بني سويف الفيوم بمدينة بني سويف، وانتقلت سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.
 
تحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
 
 

 


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