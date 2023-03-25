انتهاء التنفيذ يوليو المقبل.. تفاصيل إنشاء مستشفى جامعى جديد فى بورسعيد

كتب محمد صبحى

تولى وزارة التعليم العالى اهتماما كبيرا بقطاع المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية، حيث إنها تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مكثف، وتستوعب ملايين المرضى سنويا سواء فى العيادات الخارجية أو إجراء العمليات الجراحية الدقيقة .

وكشف تقرير لوازرة التعليم العالى، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعى ببورسعيد بطاقة استيعابية 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة خارجية لمختلف التخصصات، وغرفة إقامة مرضى، وصيدليات، ومعامل، وحضانات، وسكن أطباء، وطبيبات، وغرف عزل، وطوارئ، وغسيل كلوى، فضلاً عن منشآت الخدمات اللوجستية، حيث بلغت قيمة أعمال المرحلة الأولى (الأساسات والهيكل الخرسانى والمبانى) 125 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 977 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2023.

وكان أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمى والتدريبى والبحثى، مشيرًا إلى أنها تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة، وقدمت خدمات جليلة للمترددين عليها، والدليل على ذلك الإقبال الشديد على الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية فهي الأعلى في قوائم الانتظار.