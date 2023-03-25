اليوم.. سماع شهادة مجرى التحريات في محاكمة البلوجر "لوشا" فى قضية الخطف

كتب أحمد إسماعيل

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة البلوجر الشهير بـ" لوشا "، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن 10 سنوات، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة مجرى التحريات.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا"، والذي اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي "جنايات الهرم" بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .