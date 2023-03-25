المتهمان بحيازة كيلو حشيش فى القاهرة يعترفان والنيابة تقرر حبسهما

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة كيلو من مخدر الحشيش في القاهرة، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، وأشارا إلى استخدامهما سيارة في نقل المواد المخدرة، وتوصيلها لعملائهما بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأرشد المتهمان عن مصدر حصولهما على المواد المخدرة، كما اعترفا أنهما يخزنان المضبوطات بمسكن أحدهما، تمهيدا للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة.