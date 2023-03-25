"القوى العاملة": دورات تدريبية في المحافظات لتمكين المرأة اقتصاديا

كتبت آية دعبس

قالت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت أنها بدأت في تنفيذ "مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، وذلك تنسيقا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد " ،وذلك في إطار أيضا الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

أوضحت الادارة العامة لشئون المرأة والطفل ، برئاسة شيرين عبد الحى ان المشروع يهدف إلى التدريب من اجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع ، من خلال عقد دورات تدريبية كل دورة منها استفاد منها "50"متدربة على كل مهنة، كما يستهدف المرأة الأكثر احتياجا في المحافظات المستهدفة ، من سن 20 الى 50 عاماً ، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، واللاتى لديهن أطفال منخرطين في سوق العمل ، كما يشمل المشروع عقد ندوات توعية في مجالي استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وريادة الاعمال حيث يستهدف رفع الوعي لعدد "1300" مستفيدة.

واضافت المدير العام:" المحافظات المستهدفة من المشروع 4 محافظات هي "الاسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد"، والمهن التي يتم التدريب عليها 4 مهن هي "التفصيل والخياطة – التطريز اليدوي- الطباعة على الأواني الفخارية والمنسوجات – المشغولات الخشبية " ، موضحة مؤشرات آداء المشروع حيث تم فى محافظة الاسكندرية تدريب "150" متدربة على مهن " التفصيل والخياطة - الطباعة على الأواني الفخارية والمنسوجات – المشغولات الخشبية "بواقع "50" متدرب بكل مهنة ، وفى محافظة أسوان تم تدريب "150"متدربة على نفس المهن ، أما محافظة الوادي الجديد: تم تدريب "150"متدربة على المهن المشار إليها ، ومحافظة جنوب سيناء تم تدريب "150" متدرب .