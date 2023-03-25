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القطار الكهربائى الخفيف.. العمل من 5.30 صباحا حتى 11.30 مساء فى رمضان

السبت، 25 مارس 2023 02:00 ص
القطار الكهربائى الخفيف.. العمل من 5.30 صباحا حتى 11.30 مساء فى رمضان القطار الكهربائى الخفيف LRT
كتب سيد الخلفاوى

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يعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT أحدث وسيلة نقل في مصر، وينشر اليوم السابع مواعيد القطار وأسعار الاشتراكات والتذاكر، علما بأن القطار يربط محطة عدلى منصور بالسلام بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة في محطة الفنون والثقافة، كما يوجد تفريعة وتعمل حاليا تربط محطة بدر بالعاشر من رمضان ويصل القطار حتى محطة مدينة المعرفة.

مواعيد القطار الخفيف فى رمضان:

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

زمن التقاطر: قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه.

7 محطات بـ15 جنيها.

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه.

أسعار الاشتراك الشهرى هى :

300 جنيه شهرى لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .

500 جنيه شهرى لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .

600 جنيه شهرى لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.

الخط الساخن للشكاوى 19549.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

وتوجد أتوبيسات لنقل الركاب وتوصليهم من خارج محطات قطار العاصمة الي قلب المدن .

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.


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