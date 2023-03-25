اليوم السابع
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القبض على 4 متهمين بسرقة مندوب تحصيل إحدى الشركات فى مدينة بدر

السبت، 25 مارس 2023 12:08 م
القبض على 4 متهمين بسرقة مندوب تحصيل إحدى الشركات فى مدينة بدر حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية - ومقيم بدائرة القسم)، وأقر بأنه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة بدائرة القسم، قام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة باستيقافه وافتعال حديث معه بدعوى سؤاله على إحدى الطرق وقاموا بمغافلته وسرقة حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة وبداخلها (مبلغ مالى من متحصلات العمل).

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها باسم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) أمكن ضبطه بحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) أمكن ضبطهم.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحدهم أنه من ضمن المتعاملين مع الشركة عمل المجنى عليه ونظراً لعلمه بمواعيد تحصيل المبالغ المالية وخط سيره خطط لإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين فى تنفيذ مخططه واقتصر دوره على التواجد داخل السيارة دون الظهور أمام المبلغ لعدم الكشف عن شخصيته، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة، تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.


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