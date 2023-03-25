القبض على متهمين بترويج عقاقر طبية مخدرة فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 150 أمبول من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية - عدد 500 قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف باقتصار الآخر على توصيله بالسيارة دون علمه بحيازته للمضبوطات.