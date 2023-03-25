الطقس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

تعرضت مدن وقرى محافظة الدقهلية، مساء الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك ، لأمطار غزيرة حولت الشوارع إلى برك من المياه تسببت فى إعاقة حركة المواطنين مع ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية بمياه البحر المتوسط بمدينة جمصة.

كانت محافظة الدقهلية قد شكلت غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، كما تم تكليف الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة المعنية، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا حذرت من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية - الإسماعيلية - الدقهلية)، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانًا على بعض المناطق.

وتوقعت خرائط الطقس أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وسط انخفاض درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات مئوية.

وشددت الأرصاد الجوية خلال بيان، على أن الجمعة يعد ذروة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، نتيجة التأثر بمنخفض السودان الموسمى الذي يؤثر على كافة أنحاء البلاد خاصة المحافظات الساحلية التي تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس الشتوية، وضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام القادمة نظرا للتقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس والتى تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة. وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من النتائج المترتبة على التغيرات المناخية الحادة والسريعة في حالة الطقس.