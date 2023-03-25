السجن 7 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت فى المراغة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ف.ا" بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "م.ف" حتى لقى مصرعه بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بسلاح من قبل المتهم بسبب خلافات بينهما وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد أيام توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم"م.خ" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص،كما عاقبت المتهمة"س.م" ربة منزل و "خ.ط"و"م.ط"و"م.م"و"ا.م"بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث ومكافحة المخدرات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأفيون والحشيش بدائرة المركز على نطاق واسع، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 35 لفافة من الأفيون و28 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.