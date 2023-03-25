السجن المشدد 3 سنوات لعامل نظافة بتهمة التعدى على سيدة بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل نظافة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتعدي على سيدة داخل مصعد سكنها بـ كومباوند في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 27 سبتمبر 2022، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تعدى على المجنى عليها بالقوة بأن تتبعها حال دلوفها لمصعد العقار سكنها وكتم أنفاسها خشية من افتضاح أمره.

وطلبت النيابة في أمر الإحالة بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملا بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات.