اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل فى سرعة إنجاز القضايا المطروحة بالمحاكم

السبت، 25 مارس 2023 02:02 م
الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل فى سرعة إنجاز القضايا المطروحة بالمحاكم الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوي أسرة قبل عام 2021، و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

 


الرئيس السيسي

العدل

وزارة العدل

السيسي

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يطالب بمراعاة إنشاء كورنيش وممشى للمواطنين والانتهاء من المشروعات قبل نهاية يوليو المقبل.. ويؤكد: الطرق الجديدة بمثابة شرايين لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط على المرور

الجمعة، 24 مارس 2023 07:08 م

الرئيس السيسي: الطرق الجديدة شرايين لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط على المرور

الجمعة، 24 مارس 2023 06:45 م

الرئيس السيسي يطالب بالانتهاء من المشروعات وتشغيلها قبل نهاية يوليو المقبل

الجمعة، 24 مارس 2023 06:43 م

الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى.. ويتابع أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلو مترات لنقل الحركة بين محور الشهيد نزولا إلى المقطم ومنه إلى صلاح سالم

الجمعة، 24 مارس 2023 05:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة