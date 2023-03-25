الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا يلغى زيارته إلى الصين لأسباب صحية

ونشر السكرتير الصحفى مذكرة طبية تفيد بأنه بعد التقييم السريرى، تم تشخيص إصابة لولا بالتهاب القصبات الهوائية الجرثومى والفيروسى الناجم عن الأنفلونزا، وأنه بدأ العلاج.



وجاء فى المذكرة أنه "على الرغم من التحسن السريرى، توصى الخدمة الطبية لرئاسة الجمهورية بتأجيل الزيارة إلى الصين حتى تنتهى دورة انتقال الفيروس".