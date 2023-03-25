الجهاز القومى للتنسيق الحضاري يدرج اسم الزعيم أحمد عرابى على منزله بالشرقية

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها حيث يتم تفعيل هذا المشروع، بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الشخصية التي أثرت بالمجتمع و الذي سكن بالمبنى ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

و بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إبراز مشاهير وشخصيات المحافظة ممن أثروا الحياة العامة في مختلف المجالات وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "عاش هنا" والتي أطلقتها وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.