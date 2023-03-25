التحقيق في مصرع شخص أسفل عقار قديم بالعطارين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر الجهات المختصة فى محافظة الإسكندرية، التحقيق في مصرع صيدلى أسفل أنقاض عقار انهار فجأة بعد أن رفض تنفيذ قرار بإخلاء الصيدلية منذ ثلاث سنوات بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة قوات الحماية المدنية بانهيار عقار بشارع ابن الخطاب بمنطقة العطارين ووجود أحد الأشخاص أسفل العقار محل البلاغ.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين ان العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وخالي من السكان ومغلق أبوابه من الخارج بجنزير حديدي وأن العقار صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ ثلاث سنوات، ولم ينفذ لرفض دكتور صيدلي تقع صيدليته أسفل العقار الإخلاء، والتنفيذ للقرار الصادر من حي وسط.

وعلي صعيد آخر، شهدت الإسكندرية، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة مع بدء نوة "عوة" أخر النوات الباردة على الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للأتربة، وسرعتها من 35-40 كم/ ساعة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

ونوة "عوة" هى نوة ربيعية، تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف احد سبب تسميتها بهذا الاسم.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من غدا الجمعة، وذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء غدا الجمعة الموافق أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من "35-40كم /ساعة"، وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.