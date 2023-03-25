اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تكشف غموض إصابة شاب بطلق ناري في قنا

السبت، 25 مارس 2023 05:38 م
الأجهزة الأمنية تكشف غموض إصابة شاب بطلق ناري في قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، غموض إصابة شاب بطلق ناري، في قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.
 
كان قد تلقى  اللواء مدير أمن قنا،  إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري بقرية الصياد في مركز نجع حمادي، وتبين إصابة وائل.ع، 17 عامًا، مقيم بقرية الصياد في مركز نجع حمادي، بطلق ناري أسفل الركبة، في ظروف غامضة، بقرية الصياد في مركز نجع حمادي.
 
وكشفت التحريات، أن المتهم بارتكاب الواقعة شاب يدعى عبدالرحيم، ابن عم المجني عليه، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بقرية الصياد في مركز نجع حمادي.
 
 
تم  نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة،  وتحر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 

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