اعتقال 21 مسئولا فى حملة ضد الفساد وأوامر بحق 11 مطلوبين بفنزويلا

وكالات

قال المدعى العام الفنزويلى يوم السبت إن توسيع تحقيق مكافحة الفساد فى فنزويلا أدى إلى اعتقال 10 مسؤولين و 11 من رجال الأعمال ، مضيفًا أنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق 11 شخصًا آخر، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ويواجه المعتقلون البالغ عددهم 21 شخصًا اتهامات بالاستيلاء على الأصول العامة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ وتكوين الجمعيات الإجرامية. وقال المدعي العام إن المسؤولين المعنيين قد يواجهون أيضا اتهامات بالخيانة.

وقام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، الذى قال إنه يشرف بشكل مباشر على التحقيق ، هذا الأسبوع بتعيين رئيس PDVSA بيدرو تيليشيا وزيراً جديداً للنفط ، مفوضًا فيه الإشراف على الصناعة بأكملها.