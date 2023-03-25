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اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة: لتحقيق الثراء السريع

السبت، 25 مارس 2023 07:00 ص
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة: لتحقيق الثراء السريع التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعترف 4 أشخاص لرجال مباحث القاهرة ، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة المعصرة لتحقيق حلم الثراء كما اعترفوا بأنهم استعانوا بمعدات حفر وكشافات لتسهيل التنقيب فى أرضية العقار .
 
وأضاف المتهمون فى اعترافاتهمبأنهم نقبوا بالفعل من قبل عن الآثار داخل العقار، فيما عثرت الشرطة على حفرة عمقها 12 مترا ، وضبطت الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة المعصرة، بتهمة التنقيب عن الأثار، حوبحوزتهم معدات حفر وحبال وكشافات تم استخدامها في التنقيب.
 
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول، وتم القبض عليهم.

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