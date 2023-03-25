وأكدت الوكالة أنه يوجد حاليا 39 بؤرة نشطة لتفشى المرض، موضحة أن أحد عوامل زيادة عدد الإصابات هو ارتفاع عدد البعوض الناقل للمرض بنسبة تزيد على 16% مقارنة بالعام الماضى.