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أعلنت السلطات فى سنغافورة اليوم /السبت/ ارتفاع حصيلة الإصابة بحمى الضنك فى البلاد إلى ألفى حالة، وذلك منذ بداية العام الجارى.

حذرت الوكالة الوطنية للبيئة من أن خطورة انتقال المرض في البلاد تظل مرتفعة إذ يسجل أكثر من مائة حالة أسبوعيا منذ بداية العام، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.