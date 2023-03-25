أعلنت السلطات فى سنغافورة اليوم /السبت/ ارتفاع حصيلة الإصابة بحمى الضنك فى البلاد إلى ألفى حالة، وذلك منذ بداية العام الجارى.
حذرت الوكالة الوطنية للبيئة من أن خطورة انتقال المرض في البلاد تظل مرتفعة إذ يسجل أكثر من مائة حالة أسبوعيا منذ بداية العام، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.
وأكدت الوكالة أنه يوجد حاليا 39 بؤرة نشطة لتفشى المرض، موضحة أن أحد عوامل زيادة عدد الإصابات هو ارتفاع عدد البعوض الناقل للمرض بنسبة تزيد على 16% مقارنة بالعام الماضى.
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