"ابن تشارلز".. روسيا تسخر من الأمير ويليام بعد زيارته للحدود الأوكرانية

كتبت : شيماء عبد المنعم

سخرت الحكومة الروسية من ولى عهد بريطانيا الأمير ويليام، بطريقة خاصة، بعد زيارته الأخيرة إلى الحدود الأوكرانية البولندية، ولقائه الجنود البولنديين وتقديم التحية لهم بسبب وقوفهم في وجه الجيش الروسي.

ماريا زاخاروفا تشير للأمير ويليام بـ"ابن تشارلز"

وخلال كلمة لها، أعطت ماريا زاخاروفا، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروسية، الأمير ويليام، اسما على الطراز الروسى، مقللة منه بالإشارة له بـ"ابن تشارلز"، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

كما أشارت زاخاروفا إلى قيام بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، التي تخترق دروع دبابات "تشالنجر 2"، وتذمرت زاخاروفا قائلة: "أتساءل عما إذا كان ويليام تشارلز قد جلب ذخيرة اليورانيوم المنضب لقواته؟".



ويليام اثناء زيارته لروسيا

وكان الأمير ويليام قد هبط في قاعدة عسكرية آمنة بالقرب من ريزوف في بولندا، والتي تعد الحدود الأخيرة قبل أوكرانيا، منذ عدة أيام، وتضم القاعدة 75 بريطانيا يعملون في تحالف مع حلفاء بولنديين وأمريكيين على بعد 80 كم فقط من الحدود الأوكرانية.

الأمير وليام يضع باقة من الزهور على قبر الجندى المجهول خلال زيارته لبولندا