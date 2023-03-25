اليوم السابع
Ads
السبت، 25 مارس 2023 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 شباب صدمتهم سيارة أثناء تطوعهم في توزيع مشروبات على الصائمين بأسوان

السبت، 25 مارس 2023 10:04 م
إصابة 4 شباب صدمتهم سيارة أثناء تطوعهم في توزيع مشروبات على الصائمين بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 شباب بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، صدمتهم سيارة مسرعة، أثناء تطوعهم لتوزيع مشروبات وأطعمة على السائقين وقت الإفطار بالتزامن مع أذان المغرب اليوم، السبت، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تفاصيل الواقعة بدأت، بتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص شباب صدمتهم سيارة مسرعة وفر قائدها هاربا، وتم نقل المصابين لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن مجموعة من الشباب تطوعوا للنزول فى الشارع وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين المارة من السائقين والسيارات على طريق كيما شرق مدينة أسوان، وأثناء توزيعهم الأطعمة والمشروبات فاجئتهم سيارة مسرعة وصدمت 4 منهم، وفر قائدها هاربا، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور وكدمات ونزيف، وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط المتهم.
 
 

اصابة متطوعين

شباب يوزعون عصائر

اسوان

كيما

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة