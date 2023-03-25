اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل في المنيا

السبت، 25 مارس 2023 07:38 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل في المنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوى الغربى، فى شمال محور سمالوط بمحافظة المنيا.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 8657، ا ج د، أتوبيس تابع لشركة، بالسيارة رقم 5892 ن د ر، ربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى شمال محور سمالوط.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: كريمة عامر جمال 18 عاما، على طه عبد الله 42 عاما، سها خلف عبد العزيز 18 عاما، مها ضاحى ذكى 29 عاما، وجميعهم يقيمون فى مركز سمالوط.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وانتقل فريق من رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة.

 


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